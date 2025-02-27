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27 лютого 2025, 07:10

На Львівщині для медиків запрацював найсучасніший в Україні симуляційний центр

27 лютого 2025, 07:10
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фото: Максим Козицький
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У Львівському медичному фаховому коледжі післядипломної освіти розпочав роботу найсучасніший в Україні симуляційний центр. Тут майбутні медики можуть відпрацьовувати навички в умовах, максимально наближених до реальних

Про це повідомив у Фейсбуці начальник Львівської ОВА Максим Козицький, передає RegioNews.

Центр обладнали інноваційними манекенами, які дуже нагадують живих людей. Тепер студенти можуть відпрацьовувати навички в операційній, тренінгово-ресурсному центрі, лабораторіях акушерського моделювання та інших навчальних приміщеннях.

"У 2024 році на розвиток коледжу та закупівлю медобладнання для навчального процесу з обласного бюджету виділили 4 мільйони гривень. Ще понад 8 мільйонів ми спрямували на закупівлю аудіовізуального комплексу для симуляційного центру. Також 7 мільйонів коледж профінансував самостійно", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли про скандал у Львівському університеті: відомого професора звинуватили у сексуальних домаганнях.

Львів Львівська область медики медицина центр
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