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26 лютого 2025, 19:45

Скандал у Львівському університеті: відомого професора звинуватили у сексуальних домаганнях

26 лютого 2025, 19:45
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фото: ілюстративне
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На факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка розгорівся секс-скандал. Студентки розповіли про непристойну поведінку професора Йосипа Лося

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на BBC.

"Когось помацав, комусь сказав непристойність", - так описують поведінку професора колишні студентки вишу.

Представник Уповноваженого ВРУ з прав людини на Львівщині Тарас Подвірний закликав "всіх, хто постраждав, звертатися за допомогою".

87-річний Йосип Лось, доктор політичних наук і професор кафедри зарубіжної преси, який працює в університеті з 1971 року, відкидає закиди своїх колишніх студенток.

У середу 26 лютого в.о. декана факультету журналістики ЛНУ ім. І.Франка Мар'ян Лозинський розпорядився відсторонити професора Лося від лекцій і практичних занять зі студентами.

Нагадаємо, ще одного викладача Університету Карпенка-Карого відсторонили від роботи після скарг студентів.

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