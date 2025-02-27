На Львовщине для медиков заработал современный в Украине симуляционный центр

фото: Максим Козицкий

Во Львовском медицинском профессиональном колледже последипломного образования начал работу самый современный в Украине симуляционный центр. Здесь будущие медики могут отрабатывать навыки в условиях, максимально приближенных к реальным.

Об этом сообщил в Фейсбуке начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, передает RegioNews.

Центр оборудовали инновационными манекенами, очень напоминающими живых людей. Теперь студенты могут отрабатывать навыки в операционном, тренингово-ресурсном центре, лабораториях акушерского моделирования и других учебных помещениях.

"В 2024 году на развитие колледжа и закупку медоборудования для учебного процесса из областного бюджета было выделено 4 миллиона гривен. Еще более 8 миллионов мы направили на закупку аудиовизуального комплекса для симуляционного центра. Также 7 миллионов колледж профинансировал самостоятельно", – говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали о скандале во Львовском университете: известного профессора обвинили в сексуальных домогательствах.