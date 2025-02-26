У Львові суд продовжив арешт підозрюваного у вбивстві Фаріон

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У середу, 26 лютого в Шевченківський районний суд Львова продовжив запобіжний захід В’ячеславу Зінченку, підозрюваному у вбивстві політичної та громадської діячки Ірини Фаріон

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Новини.Live".

Зінченка триматимуть під вартою без права на заставу щонайменше до 24 квітня.

"Підозрюваному у справі про вбивство Фаріон Вʼячеславу Зінченку продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу до 24 квітня", - йдеться у повідомленні.

Суд оголосив перерву до 10 березня. Якщо провину Зінченка доведуть, то йому загрожує довічне ув'язнення.

Раніше повідомлялось, що у Львові продовжать розгляд справи про вбивство Фаріон.