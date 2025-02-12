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12 лютого 2025, 12:49

У п'яти областях перевищено епідпоріг захворювання на грип та ГРВІ

12 лютого 2025, 12:49
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ілюстративне фото з відкритих джерел
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Епідпоріг захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19 перевищено у п'яти областях України - Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

В цих областях чи окремих населених пунктах регіону за рішенням обласної комісії ТЕБ і НС можуть застосовувати посилені протиепідемічні заходи, так званий "локальний карантин".

Зокрема йдеться про дистанційне навчання в окремих класах у школах, навчальних закладах, обмеження кількості відвідувачів в установах та інші протиепідемічні заходи.

Загалом, за останній тиждень в країні занедужало 171 068 людей, із них 104 843 – діти. Це на 13% більше ніж тижнем раніше, однак така кількість захворілих притаманна для середини епідсезону, наголошують фахівці.

Наразі підйом захворюваності на ГРВІ спостерігається через циркуляцію вірусів грипу у 22 регіонах країни.

Нагадаємо, минулого тижня через грип на Рівненщині 28 шкіл перейшли на дистанційне навчання.

грип ГРВІ міністерство охорони здоров'я карантин епідемічний поріг
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