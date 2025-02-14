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14 лютого 2025, 16:59

На Львівщині під час хвилини мовчання зупинятиметься увесь транспорт

14 лютого 2025, 16:59
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фото: city-adm.lviv.ua
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У Львівській області запровадили зупинку транспорту під час хвилини мовчання для вшанування пам’яті загиблих у війні з РФ

Про це повідомив у Телеграмі начальник Львівської ОВА Максим Козицький, передає RegioNews.

Зазначається, що відповідне рішення сьогодні ухвалила Рада оборони області.

"Щоранку о 9:00 поліцейські нагадуватимуть водіям про необхідність зупинки. Усі транспортні засоби в населених пунктах призупинятимуть рух на хвилину, за винятком автомобілів екстрених служб", - йдеться у повідомленні.

На думку посадовця, що така ініціатива є важливою частиною вшанування пам’яті загиблих у війні.

Козицький додав, що зупинку транспорту під час хвилини мовчання на Львівщині популяризувала громадська ініціатива "Вшануй".

"Нехай хвилина мовчання о 09:00 стане щоденною традицією нашої вдячності й пам’яті перед загиблими", - підсумував він.

Нагадаємо, в Україні водіїв почали штрафувати за ігнорування хвилини мовчання. Один з таких інцидентів стався у Рівному.

транспорт Козицький Максим Зіновійович Львівська область Львівська ОВА хвилина мовчання обмеження
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