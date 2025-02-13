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Житель Трускавця за 20 тисяч доларів обіцяв зробити чоловіку призовного віку документи для виїзду в ЄС через пункт пропуску

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Фігурант запропонував "клієнту" на вибір два варіанти незаконного переправлення за кордон: дешевший – поза межами пунктів пропуску за 14 тисяч доларів та дорожчий, як водія вантажівки – за 20 тисяч. "Клієнт" обрав другий.

Правоохоронці затримали 60-річного ділка у вересні у місті Самбір після одержання 20 тисяч доларів від "клієнта".

Наразі досудове розслідування у справі завершене. Обвинувальний акт направили на розгляд суду.

Фігуранту загрожує до 3 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні ліквідували нові "схеми для ухилянтів": серед організаторів – росіянка, яка видавала себе за чоловіка.