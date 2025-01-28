У Рівному оштрафували водія, який проігнорував хвилину мовчання

фото: Патрульна поліція Рівненської області

У Рівному оштрафували водія, який під час щоденної хвилини мовчання у центрі міста проігнорував вимогу про зупинку руху

Про це повідомили у патрульній поліції Рівненської області, передає RegioNews.

Учора, 27 січня, о 9-й ранку за сигналом регулювальника усі учасники дорожнього руху зупинилися на знак вшанування пам’яті полеглих на війні. Проте один із водіїв, який керував автомобілем Volkswagen Passat, проігнорував цю зупинку та продовжив рух.

Поліція розшукала порушника. Як пояснив чоловік, він поспішав, тому не зупинився.

На 30-річного водія винесли постанову за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний жест регулювальника) КУпАП. Сума штрафу за таке порушення становить 510 гривень.

Нагадаємо, у Києві напрацювали рекомендації щодо проведення щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання.

