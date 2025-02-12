06:11  11 лютого
Українські бійці знищили на Запорізькому напрямку російський "Сонцепьок"
06:42  11 лютого
На Київщині у лісосмузі знайшли частину російської касетної авіабомби
01:08  11 лютого
У Тернополі після кесаревого розтину помер новонароджений хлопчик: поліція веде розслідування
UA | RU
UA | RU
12 лютого 2025, 03:22

На Львівщині викрили підпільний покер-клуб

12 лютого 2025, 03:22
Читайте также на русском языке
фото: БЕБ
Читайте также
на русском языке

У Львівській області правоохоронці накрили незаконний покер-клуб. Обвинувальний акт стосовно організатора закладу направили до суду

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, інформує RegioNews.

Ділок організував і контролював роботу підпільного клубу. Він надавав гравцям доступ до азартних ігор, повідомляв про місце та час кеш-ігор у покер, видавав карти й фішки, слідкував за проведенням ігор та роботою круп’є, а також підтримував порядок у залі.

Щоб приховати незаконну діяльність, фігурант особисто контролював вхід до приміщення та зберігав готівку.

Організатор отримував прибуток у вигляді рейк-плати – збору за гру в покер, який залежав від кількості роздач і ставок за столами. Надалі гроші розподілялися через банківські транзакції між учасниками та організатором.

Правоохоронці припинили незаконну діяльність покер-клубу та оголосили підозру його організатору.

Наразі обвинувальний акт за ч. 1 ст. 203-2 КК України (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) скерований до суду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за рік в Україні заблокували понад 100 нелегальних онлайн-казино.

Львівська область покер гральний бізнес БЕБ
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
06 лютого 2025
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Дмитро Білоцерковець – співголова фракції "УДАР" в Київраді, радник мера столиці Віталія Кличка – розказав в інтерв'ю виданню RegioNews про те, чи готується політична сила мера Кличка йти на вибори, ч...
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
​​​​​​​Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
На Кіровоградщині ділок продавав ухилянтам фіктивні довідки за $20 тисяч
12 лютого 2025, 04:43
На Рівненщині винесли вирок чоловіку, який жорстоко вбив знайомого
12 лютого 2025, 04:12
На Луганщині "Шквал" насипав дронами-камікадзе по позиціях росіян
12 лютого 2025, 03:50
У Дніпрі чоловік накинувся на власну дружину з ножем
12 лютого 2025, 03:05
Розвідники знищили військову техніку та понад 40 російських піхотинців
12 лютого 2025, 02:45
Возив ухилянтів до кордону на власному авто: на Закарпатті поліція викрила організатора чергової схеми
12 лютого 2025, 02:30
На Полтавщині вибухотехніки бойові частини ворожих дронів
12 лютого 2025, 02:17
За кордон за $12 000: у Львові затримали організатора каналу переправлення чоловіків
12 лютого 2025, 01:40
Воїни ССО знищили російську техніку та ліквідували 14 окупантів
12 лютого 2025, 01:21
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Максим Жорін
Сергій Висоцький
Всі блоги »