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У Львівській області правоохоронці накрили незаконний покер-клуб. Обвинувальний акт стосовно організатора закладу направили до суду

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, інформує RegioNews.

Ділок організував і контролював роботу підпільного клубу. Він надавав гравцям доступ до азартних ігор, повідомляв про місце та час кеш-ігор у покер, видавав карти й фішки, слідкував за проведенням ігор та роботою круп’є, а також підтримував порядок у залі.

Щоб приховати незаконну діяльність, фігурант особисто контролював вхід до приміщення та зберігав готівку.

Організатор отримував прибуток у вигляді рейк-плати – збору за гру в покер, який залежав від кількості роздач і ставок за столами. Надалі гроші розподілялися через банківські транзакції між учасниками та організатором.

Правоохоронці припинили незаконну діяльність покер-клубу та оголосили підозру його організатору.

Наразі обвинувальний акт за ч. 1 ст. 203-2 КК України (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) скерований до суду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за рік в Україні заблокували понад 100 нелегальних онлайн-казино.