Во Львовской области во время минуты молчания будет останавливаться весь транспорт

фото: city-adm.lviv.ua

Во Львовской области ввели остановку транспорта во время минуты молчания для памяти погибших в войне с РФ

Об этом сообщил в Телеграмме начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, передает RegioNews.

Соответствующее решение сегодня принял Совет обороны области.

"Каждое утро в 9:00 полицейские будут напоминать водителям о необходимости остановки. Все транспортные средства в населенных пунктах будут приостанавливать движение на минуту, кроме автомобилей экстренных служб", - говорится в сообщении.

По мнению чиновника, такая инициатива является важной частью памяти погибших в войне.

Козицкий добавил, что остановку транспорта во время минуты молчания во Львовской области популяризировала общественная инициатива "Вшануй".

"Пусть минута молчания в 09:00 станет ежедневной традицией нашей благодарности и памяти перед погибшими", - подытожил он.

Напомним, в Украине водителей начали штрафовать за игнорирование минуты молчания. Один из таких инцидентов произошел в Ровно.