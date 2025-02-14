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14 февраля 2025, 16:59

Во Львовской области во время минуты молчания будет останавливаться весь транспорт

14 февраля 2025, 16:59
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фото: city-adm.lviv.ua
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Во Львовской области ввели остановку транспорта во время минуты молчания для памяти погибших в войне с РФ

Об этом сообщил в Телеграмме начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, передает RegioNews.

Соответствующее решение сегодня принял Совет обороны области.

"Каждое утро в 9:00 полицейские будут напоминать водителям о необходимости остановки. Все транспортные средства в населенных пунктах будут приостанавливать движение на минуту, кроме автомобилей экстренных служб", - говорится в сообщении.

По мнению чиновника, такая инициатива является важной частью памяти погибших в войне.

Козицкий добавил, что остановку транспорта во время минуты молчания во Львовской области популяризировала общественная инициатива "Вшануй".

"Пусть минута молчания в 09:00 станет ежедневной традицией нашей благодарности и памяти перед погибшими", - подытожил он.

Напомним, в Украине водителей начали штрафовать за игнорирование минуты молчания. Один из таких инцидентов произошел в Ровно.

транспорт Козицкий Максим Зиновьевич Львовская область Львовская ОВА минута молчания ограничения
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