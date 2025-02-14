У Львові відкрили перший в Україні Хаб євроінтеграції

фото: Львівська ОВА

У місті Лева відкрили перший в Україні Хаб Європейської Інтеграції. Тут можна дізнатися більше про європейські можливості

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький у Телеграмі, передає RegioNews.

Зазначається, що простір створили для українців, які прагнуть дізнатися більше про європейські можливості, отримати практичні знання та підтримку для реалізації власних ініціатив.

У Хабі також навчатимуть подавати заявки на грантові програми ЄС.

УВКБ ООН та Благодійний фонд "Рокада" профінансували облаштування приміщення, реставрації, ремонту, закупівлі меблів і технічного оснащення - на це виділили близько 6 мільйонів гривень.

Нагадаємо, колишню лідерку Львівського обласного осередку партії "ОПЗЖ" засудили до 13 років тюрми. Йдеться про Інну Іваночко.