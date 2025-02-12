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12 лютого 2025, 01:40

За кордон за $12 000: у Львові затримали організатора каналу переправлення чоловіків

12 лютого 2025, 01:40
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фото: ДПСУ
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Житель Львівщини підшуковував потенційних клієнтів в інтернеті. За свої послуги ділок просив 12 тисяч доларів

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Фігурант брав 11 500 доларів собі, а 500 – віддавав водію, який доставляв чоловіків на територію Закарпатської області. Надалі 40-річний організатор обіцяв детальну інструкцію щодо незаконного перетину кордону поза встановленими пунктами пропуску.

Махінатора затримали "на гарячому" під час отримання коштів у Львові. Його взяли під варту з правом внесення застави.

Організатору каналу втечі оголосили підозру. Йому загрожує від 7 до 9 років тюрми.

Нагадаємо, на Закарпатті затримали посадовця ТЦК, який за 3000-4000 доларів допомагав чоловікам втекти з центру комплектування та військовим, яких повернули із СЗЧ.

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