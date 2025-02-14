Во Львове открыли первый в Украине Хаб евроинтеграции

фото: Львовская ОВА

В городе Льва открыли первый в Украине Хаб Европейской Интеграции. Здесь можно узнать больше о европейских возможностях

Об этом сообщил начальник Львовской ОВ Максим Козицкий в Телеграмме, передает RegioNews.

Отмечается, что пространство создали для украинцев, стремящихся больше узнать о европейских возможностях, получить практические знания и поддержку для реализации собственных инициатив.

В Хаби также будут учить подавать заявки на грантовые программы ЕС.

УВКБ ООН и Благотворительный фонд "Рокада" профинансировали обустройство помещения, реставрации, ремонта, закупки мебели и технической оснастки – на это выделили около 6 миллионов гривен.

Напомним, бывший лидер Львовской областной организации партии "ОПЗЖ" приговорен к 13 годам тюрьмы. Речь идет об Инне Иваночко.