фото: Офис Генерального прокурора

Бывшая глава Львовской областной организации от запрещенной партии "ОПЗЖ" приговорена к 13 годам лишения свободы за государственную измену

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает RegioNews.

Отмечается, что с 2015 года женщина руководила рядом местных пророссийских организаций, в частности, запрещенной партии "ОПЗЖ" и общественной организации "Украинский выбор – право народа".

Действуя по указаниям спецслужб страны-агрессора, она организовывала и лично участвовала в проплаченных массовых мероприятиях, активно распространявших ложные данные для дестабилизации общественно-политических настроений на Львовщине и смены действующей власти в стране.

Осужденная также организовывала научно-практические конференции, семинары и уличные акции с требованиями предоставления особого экономического, культурного статуса Галиции и ее отсоединение в отдельную автономию.

Кроме того, с 2018 года женщина систематически принимала участие в программах на российских и пророссийских медийных ресурсах, выступая в роли "политического эксперта" и специалиста в области общественно-политических процессов в Украине.

Речь идет об Инне Иваночко.

До вступления приговора в законную силу осужденная будет находиться под стражей.

Напомним, на днях стало известно о задержании предателя из СБУ . Оказалось, что на враге работал руководитель Штаба Антитеррористического центра СБУ. В задержании участвовал председатель Службы Василий Малыш.

Ранее мы сообщали, что суд избрал меру пресечения руководителю антитеррористического центра СБУ. Дмитрий Козюр будет находиться под стражей до 11 апреля. Во время судебного заседания мужчина признал свою вину.