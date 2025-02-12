На Львівщині жінка жорстоко побила іноземця, він помер
Правоохоронці затримали жінку, яка до смерті побила іноземця. Все сталося через конфлікт під час застілля
Про це повідомляє поліція Львівського області, передає RegioNews.
Тіло чоловіка знайшли в будинку в одному з селищ Яворівського району. Відомо, що це був 41-річний іноземець. На його тілі виявили численні тілесні ушкодження.
Правоохоронці зʼясували, що 50-річна місцева жителька та загиблий були в гостях. Під час застілля вони почали сваритися. Згодом жінка жорстоко побила іноземця, через що він помер.
Поліція затримала жінку. Їй загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.
Нагадаємо, раніше в Запоріжжі чоловік забив знайомого до смерті. Спочатку чоловік сам викликав поліцію і сказав, що його товариш нібито впав. Проте згодом з'ясувалось, що в них стався конфлікт, який переріс у бійку. Чоловік побив свого знайомого, через що він й помер.