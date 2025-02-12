Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали жінку, яка до смерті побила іноземця. Все сталося через конфлікт під час застілля

Про це повідомляє поліція Львівського області, передає RegioNews.

Тіло чоловіка знайшли в будинку в одному з селищ Яворівського району. Відомо, що це був 41-річний іноземець. На його тілі виявили численні тілесні ушкодження.

Правоохоронці зʼясували, що 50-річна місцева жителька та загиблий були в гостях. Під час застілля вони почали сваритися. Згодом жінка жорстоко побила іноземця, через що він помер.

Поліція затримала жінку. Їй загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, раніше в Запоріжжі чоловік забив знайомого до смерті. Спочатку чоловік сам викликав поліцію і сказав, що його товариш нібито впав. Проте згодом з'ясувалось, що в них стався конфлікт, який переріс у бійку. Чоловік побив свого знайомого, через що він й помер.