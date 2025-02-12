Фото: Нацполиция

Правоохранители задержали женщину, которая до смерти избила иностранца. Все произошло из-за конфликта во время застолья

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Тело мужчины нашли в доме в одном из поселков Яворивского района. Известно, что это был 41-летний иностранец. На его теле были обнаружены многочисленные телесные повреждения.

Правоохранители выяснили, что 50-летняя местная жительница и погибший были в гостях. Во время застолья они начали ссориться. Впоследствии женщина жестоко избила иностранца, из-за чего он скончался.

Полиция задержала женщину. Ей грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

Напомним, ранее в Запорожье мужчина забил знакомого до смерти . Сначала мужчина сам вызвал полицию и сказал, что его товарищ якобы упал. Однако впоследствии выяснилось, что у них произошел конфликт, переросший в драку. Муж избил своего знакомого, из-за чего он и умер.