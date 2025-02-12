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12 лютого 2025, 17:10

У Києві іноземець жорстоко побив 24-річного хлопця

12 лютого 2025, 17:10
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Фото: Нацполіція
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На вулиці між молодим хлопцем та іноземцем стався конфлікт. Це переросло в бійку, через що 24-річний киянин потрапив до лікарні з черепно-мозковою травмою

Про це повідомляє Поліція Києва, передає RegioNews.

Днями поліцейським киянка повідомила про поранення її сина. Виявилося, що в 24-річного хлопця була відкрита проникаюча черепно-мозкова травма та важкі забої.

Згодом з'ясувалося, що у потерпілого виник конфлікт на вулиці з іноземцем. В ході сварки іноземець накинувся на хлопця та вдарив його металевим руків’ям ножа потерпілому у скроню. Потім нападник втік

Поліція знайшла 34-річного іноземця. Виявилося, що раніше його вже притягували до відповідальності за грабіж та побиття. Йому повідомили про підозру. За скоєне йому загрожує до 8 років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше на Сумщині засудили до 12 років ув'язнення чоловіка, який побив, затягнув на кладовище та зґвалтував 14-річну дівчинку. Відомо, що він також вкрав телефон жертви та втік. За даними правоохоронців, лише за кілька днів до нових злочинів він був звільнений з в'язниці, де він провів 13 років за вбивство молодої дівчини.

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