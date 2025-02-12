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Відправили за ґрати чоловіка, який зарізав свого брата. Виявилося, що це сталося через конфлікт, пов'язаний з їхньою матір'ю

Про це йдеться в Єдиному реєстрі судових рішень, передає RegioNews.

Суд виніс вирок жителю Кіровоградської області. Його відправили на 7 років за ґрати за вбивство брата.

Сама трагедія сталась у лютому 2022 року. Тоді обвинувачений посварився з братом, який ображав їхню матір. Під час сварки чоловік вдарив свого брата ножом щонайменше 18 разів. Зокрема, були удари в живіт та груди. Потерпілий помер внаслідок ран та сильної кровотечі.

У суді обвинувачений пояснив, що його брат першим взявся за ніж, а він - повинен був захищатися.

"Злочинця визнали винним за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство) та призначили 7 років позбавлення волі. Термін відбування покарання обчислили з 1 березня 2022 року, тому частину строку засуджений вже відбув", - йдеться в матеріалах справи.

Нагадаємо, раніше в Хмельницькому вбили 79-річну жінку. Виявилося, що це зробив 51-річний співмешканець її доньки. Після скоєного чоловік втік до Миколаївської області, звідки він родом. Однак там правоохоронці знайшли його та затримали.