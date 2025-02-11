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11 лютого 2025, 01:20

На Вінниччині чоловік допоміг ухилянту за 16 тисяч доларів

11 лютого 2025, 01:20
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Фото: Нацполіція
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З'ясувалося, що 32-річний житель Вінниччини організував схему для переправлення ухилянтів за кордон. Його затримали якраз в момент, коли він отримував гроші

Про це повідомляє Нацполіція Вінницької області, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили 32-річного вінничанина, який організував схему незаконного перетину державного кордону військовозобов'язаним чоловіком. Свою допомогу підозрюваний оцінив у 16 тисяч доларів США.

Його затримали "на гарячому", коли він отримував гроші. Тепер чоловікові повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Черкащині викрили двох місцевих жителів, які продавали чоловікам фейкові довідки з фальшивими діагнозами. Свої послуги зловмисники оцінили на суми від 8 тисяч доларів США.

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