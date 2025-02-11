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Житель Львовщины проходил ВЛК и имеет статус годного для военной службы. При этом он отказался получать повестку. В суде признали его виновным в уклонении от мобилизации

Об этом сообщает Львовская областная прокуратура, передает RegioNews.

43-летний житель Львовщины приговорен к 3 годам лишения свободы за уклонение от мобилизации. Известно, что в августе прошлого года он обратился в ТЦК, чтобы получить военный билет для трудоустройства. После этого он прошел ВЛК и получил подтверждение, что он пригоден для прохождения военной службы.

Однако потом мужчина отказался получать повестку. Отмечается, что он нарушил требования законодательства и уклонился от военного призыва.

Также ранее в Черкасской области разоблачили двух мужчин, которые торговали фейковыми справками . Продавали они эти "документы" военнообязанным, желающим получить статус "непригодных к военной службе". Свои услуги злоумышленники оценили в сумме от 8 тысяч долларов США.