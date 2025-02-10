На Закарпатті затримали працівника ТЦК, який за 3000-4000 доларів допомагав чоловікам втекти

фото: ДБР

У Закарпатській області ДБР викрило посадовця ТЦК, який за гроші допомагав чоловікам втекти з центру комплектування та військовим, яких повернули із СЗЧ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДБР.

Як зазначається, чоловіків, які прибули до ТЦК для мобілізації, але не бажали служити, він виводив за межі установи. Вартість такої "послуги" становила від 3000 до 4000 доларів США, які йому приносили родичі чи знайомі військовозобов’язаних.

Крім того, зловмисник допомагав військовослужбовцям, які щойно повернулися із СЗЧ, знову утікати із батальйону резерву. За цю послугу він брав від 4000 до 5000 доларів.

Правоохоронці встановили, що за такою схемою місце несення служби залишили щонайменше 5 військовослужбовців.

Під час обшуків було вилучено чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність, мобільні телефони, гроші у різних валютах в еквіваленті понад 36 000 доларів США, 5 золотих злитків вагою по 31 грам, вартість яких оцінюється в майже 700 000 грн.

Фігуранту повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України). Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Чернігові здійснили напад на працівника ТЦК. Поліцейські оперативно встановили особу підозрюваного – ним виявився 43-річний житель обласного центру.