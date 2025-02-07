Лікарі дістали із кишківника 15-річної дівчини кілограм волосся

ілюстративне фото з відкритих джерел

У львівській лікарні "Охматдит" прооперували 15-річну дівчинку із Запоріжжя, зі шлунка якої вилучили кілограм волосся

Про це повідомили в Центрі дитячої медицини Львова, передає RegioNews.

Як розповіли лікарі, пацієнтка родом із Запоріжжя. зЗараз мешкає зі сім'єю у Львові як ВПО. У 7 років у неї вже виявляли трихобезоар, тоді вона була прооперована в Запоріжжі.

Протягом останніх двох років дівчинка скаржилася на біль у животі, блювання, проблеми з прийомом їжі та втрату апетиту. Довгий час їй лікували гастрит, однак покращення не настало, тож сім’я звернулася до лікарів.

Виявилося, що дівчинка проковтувала волосся механічно та несвідомо і навіть не підозрювала, що це може призвести до серйозних проблем.

"Ми зробили діагностичну гастроскопію, під час якої зрозуміли, що причина — трихобезоар. Відтак ухвали рішення оперувати дитину. Блювання та проблеми з прийомом їжі у неї були саме через це. Рідка їжа ще могла проходити по кишківнику, а тверда — ні", — пояснює дитячий хірург Микола Микита.

Операція була складною, адже через великі розміри утворення видалити його лапароскопічним методом було неможливо. Хірургам довелося повністю розкрити шлунок, щоб дістати трихобезоар (жмут волосся).

Зараз дівчинка почувається добре та проходить реабілітацію, зокрема і з психологом.

На фото зліва на право: хірург Микола Микита, мама дівчинки, хірург Роман Стеник, хірург Ігор Гулавський.



На фото - жмут волосся, який вийняли лікарі під час операції.

Що відомо про синдром "Рапунцель"

Трихобезоар у дітей або синдром "Рапунцель" — це стан, при якому дитина ковтає волосся, що накопичується у шлунку. Найчастіше він зустрічається у дівчат-підлітків із довгим волоссям, які мають звичку його жувати.

У групі ризику — діти, які переживають сильний стрес, мають нав’язливі стани, психоемоційні порушення або проблеми з шлунково-кишковим трактом.

Спочатку симптоми можуть бути непомітними, але згодом з’являються біль у животі, нудота, втрата апетиту та інші розлади.

Нагадаємо, в Житомирській області тримісячний хлопчик встановив унікальний рекорд. У віці 3 місяці 8 днів він має 8-сантиметрову довжину волосся.