Врачи достали из кишечника 15-летней девушки килограмм волос

иллюстративное фото из открытых источников

Во львовской больнице "Охматдет" прооперировали 15-летнюю девочку из Запорожья, из желудка которой изъяли килограмм волос

Об этом сообщили в Центре детской медицины Львова, сообщает RegioNews.

Как рассказали врачи, пациентка родом из Запорожья. Сейчас живет с семьей во Львове как ВПЛ. В 7 лет у нее уже выявляли трихобезоар, тогда она была прооперирована в Запорожье.

В последние два года девочка жаловалась на боль в животе, рвоту, проблемы с приемом пищи и потерю аппетита. Долгое время ей лечили гастрит, однако улучшения не наступило, поэтому семья обратилась к врачам.

Оказалось, что девочка проглатывала волосы механически и безотчетно и даже не подозревала, что это может привести к серьезным проблемам.

"Мы сделали диагностическую гастроскопию, во время которой поняли, что причина — трихобезоар. Следовательно, решение решения оперировать ребенка. Рвота и проблемы с приемом пищи у нее были именно из-за этого. Жидкая пища еще могла проходить по кишечнику, а твердая — нет", — объясняет детский хирург Николай.

Операция была сложной, ведь из-за больших размеров образования удалить его лапароскопическим методом было невозможно. Хирургам пришлось полностью раскрыть желудок, чтобы достать трихобезоар (клок волос).

Сейчас девочка чувствует себя хорошо и проходит реабилитацию, в том числе с психологом.

На фото слева направо: хирург Николай Никита, мама девочки, хирург Роман Стеник, хирург Игорь Гулавский.



На фото - клок волос, вынутых врачами во время операции.

Что известно о синдроме "Рапунцель"

Трихобезоар у детей или синдром "Рапунцель" - это состояние, при котором ребенок глотает накапливающиеся в желудке волосы. Чаще он встречается у девушек-подростков с длинными волосами, которые имеют привычку его жевать.

В группе риска дети, которые переживают сильный стресс, имеют навязчивые состояния, психоэмоциональные нарушения или проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Вначале симптомы могут быть незаметными, но со временем появляются боли в животе, тошнота, потеря аппетита и другие нарушения.

Напомним, в Житомирской области трёхмесячный мальчик установил уникальный рекорд. В возрасте 3 месяца 8 дней он имеет 8-сантиметровую длину волос.