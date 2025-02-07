03:35  07 февраля
Избиение подростка цепями в Киеве: за дело взялась полиция
04:00  07 февраля
На Запорожье Силы обороны уничтожили российский ЗРК "Бук-М3"
07:05  07 февраля
Арсенал ВСУ пополнили новые образцы пулеметов и винтовок
UA | RU
UA | RU
07 февраля 2025, 14:35

Врачи достали из кишечника 15-летней девушки килограмм волос

07 февраля 2025, 14:35
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Во львовской больнице "Охматдет" прооперировали 15-летнюю девочку из Запорожья, из желудка которой изъяли килограмм волос

Об этом сообщили в Центре детской медицины Львова, сообщает RegioNews.

Как рассказали врачи, пациентка родом из Запорожья. Сейчас живет с семьей во Львове как ВПЛ. В 7 лет у нее уже выявляли трихобезоар, тогда она была прооперирована в Запорожье.

В последние два года девочка жаловалась на боль в животе, рвоту, проблемы с приемом пищи и потерю аппетита. Долгое время ей лечили гастрит, однако улучшения не наступило, поэтому семья обратилась к врачам.

Оказалось, что девочка проглатывала волосы механически и безотчетно и даже не подозревала, что это может привести к серьезным проблемам.

"Мы сделали диагностическую гастроскопию, во время которой поняли, что причина — трихобезоар. Следовательно, решение решения оперировать ребенка. Рвота и проблемы с приемом пищи у нее были именно из-за этого. Жидкая пища еще могла проходить по кишечнику, а твердая — нет", — объясняет детский хирург Николай.

Операция была сложной, ведь из-за больших размеров образования удалить его лапароскопическим методом было невозможно. Хирургам пришлось полностью раскрыть желудок, чтобы достать трихобезоар (клок волос).

Сейчас девочка чувствует себя хорошо и проходит реабилитацию, в том числе с психологом.

На фото слева направо: хирург Николай Никита, мама девочки, хирург Роман Стеник, хирург Игорь Гулавский.


На фото - клок волос, вынутых врачами во время операции.

Что известно о синдроме "Рапунцель"

Трихобезоар у детей или синдром "Рапунцель" - это состояние, при котором ребенок глотает накапливающиеся в желудке волосы. Чаще он встречается у девушек-подростков с длинными волосами, которые имеют привычку его жевать.

В группе риска дети, которые переживают сильный стресс, имеют навязчивые состояния, психоэмоциональные нарушения или проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Вначале симптомы могут быть незаметными, но со временем появляются боли в животе, тошнота, потеря аппетита и другие нарушения.

Напомним, в Житомирской области трёхмесячный мальчик установил уникальный рекорд. В возрасте 3 месяца 8 дней он имеет 8-сантиметровую длину волос.

волосы врачи Львов кишечник подросток трихобезоар
Украинские медики пройдут обучение по оказанию психологической помощи
05 февраля 2025, 13:54
Убийство известного львовского художника: нападавшему объявили окончательный приговор
04 февраля 2025, 06:15
Во Львове выпекли круассан весом почти 6 килограммов
29 января 2025, 19:21
Все новости »
07 февраля 2025
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Большая часть украинского общества обсуждает, как повлияет на дальнейшее развитие страны приостановка сотрудничества с Агентством США по международному развитию (USAID). Очень многие как правительстве...
06 февраля 2025
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Дмитрий Белоцерковец - сопредседатель фракции "УДАР" в Киевсовете, советник мэра столицы Виталия Кличко — рассказал в интервью изданию RegioNews о том, готовится ли политическая сила мэра Кличко идти ...
03 февраля 2025
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Обмен резкими заявлениями между городским головой Киева Виталием Кличко и новоназначенным главой Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко – это не просто еще один эпизод уже привычног...
31 января 2025
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Первый месяц 2025 года стал настоящим ужасом для легендарного университета им. Карпенко-Карого, который в свое время закончили многие известные украинские актеры. В основном в социальных сетях студент...
Возвращение 90-х: в Днепропетровской области задержали криминальных авторитетов
07 февраля 2025, 15:17
Групповое изнасилование несовершеннолетней на Закарпатье: преступники сядут на 6 лет
07 февраля 2025, 15:16
На Львовщине пограничники задержали иностранца, пытавшегося незаконно пересечь границу с Польшей
07 февраля 2025, 15:15
В Харькове и области воздушная тревога будет работать по-новому
07 февраля 2025, 14:58
Осудили лейтенанта мариупольского СИЗО, перешедшего на сторону врага
07 февраля 2025, 14:05
Украинцев призывают "сдавать" российских агентов с помощью чатбота
07 февраля 2025, 14:03
Поджег Укрпочту: в Харькове будут судить 18-летнего парня, которого завербовали россияне
07 февраля 2025, 14:01
В здании КГГА проходят обыски: что известно
07 февраля 2025, 13:50
СБУ задержала агента РФ, который шпионил за ВСУ на Краматорском направлении
07 февраля 2025, 13:49
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Все публикации »
Вадим Денисенко
Максим Жорин
Сергей Высоцкий
Все блоги »