Вбивство відомого львівського художника: нападнику оголосили остаточний вирок

фото: Львівська обласна прокуратура

Львів’янин, який побив до смерті відомого художника, відбуватиме 15 років позбавлення волі. Прокурори в апеляції відстояли справедливий вирок

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Львівської обласної прокуратури.

Як встановило слідство, у липні 2021 року засуджений напав на 65-річного митця, завдавши йому тяжких травм. Після побиття зловмисник викрав мобільний телефон і сумку жертви та втік.

Через півтора місяця від отриманих ушкоджень художник помер у лікарні.

Крім того, слідчі довели, що в червні того ж року нападник побив іншого перехожого, відібрав у нього золотий ланцюжок і сумку, після чого знову втік.

"Рішенням райсуду фігурантові було призначено покарання – 15 років позбавлення волі", – йдеться у повідомленні.

Після винесення вироку судом першої інстанції сторона захисту намагалася оскаржити рішення та домогтися пом’якшення покарання. Однак апеляційний суд залишив рішення без змін.

Нагадаємо, в Київській області чоловік вбив пенсіонерку, бо вона не пригостила його алкоголем.