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05 лютого 2025, 13:54

Українські медики пройдуть навчання з надання психологічної допомоги

05 лютого 2025, 13:54
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ілюстративне фото з відкритих джерел
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У 2025 році медперсонал усіх лікарень, законтрактованих НСЗУ, зобов'язаний пройти тренінги з охорони психічного здоров'я

Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська, передає RegioNews.

За її словами, раніше надання психологічної допомоги залежало від того, чи пройшов лікар спеціальне навчання.

Тепер кожен медичний заклад, що має договір із Національною службою здоров'я України (НСЗУ), зобов'язаний надавати такі послуги безоплатно.

"Відтепер це не про вибіркову можливість отримати таку допомогу, бо пощастило і ваш сімейний лікар пройшов потрібне навчання. А про базову послугу, яку має безоплатно надавати кожен медичний заклад, що працює за програмою медичних гарантій", – зазначила Зеленська.

Торік понад 25 тисяч лікарів первинної ланки пройшли навчання за програмою ВООЗ mhGAP та здобули знання про клінічні алгоритми для роботи з психічними розладами.

Цього року планується, що навчання для лікарів і медичних працівників, які працюють у закладах, законтрактованих з НСЗУ, стане обов'язковим.

Безкоштовна психологічна допомога: де її можна отримати

Знайти найближчий до вас медзаклад, де надають послуги з охорони психічного здоровʼя, можна на інтерактивній карті надавачів меддопомоги за напрямом "Психологічна і психіатрична допомога”.

Або зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77 або контакт-центру МОЗ за номером 0-800-60-20-19.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила у другому читанні Закон №12030 "Про систему охорони психічного здоров'я".

Раніше ми повідомляли, що Міноборони створило два резервні центри для підтримки звільнених з полону військових. Тут військові отримуватимуть як медичну, так і психологічну підтримку.

лікарі тренінги НСЗУ психологічна підготовка Олена Зеленська
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