У Житомирській області тримісячний хлопчик встановив унікальний рекорд

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Дитина із Житомирщини встановила рекорд у номінації «Найдовше волосся у немовляти»

Як передає RegioNews, про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Марк Тушаковський зі Звягеля Житомирської області встановив унікальний рекорд. У віці 3 місяці 8 днів він має 8-сантиметрову довжину волосся і потрапив до Національного реєстру рекордів України в номінації "Найдовше волосся у немовляти".

"Тримісячний Марк Тушаковський має довжину волосся 8 сантиметрів. До того ж це наймолодший рекордсмен за всю історію Національного реєстру рекордів України", - розповіла керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

У Марка провели три заміри різних частин волосся, які зафіксували довжину 8 см, 7,5 см та 7 см. Як розповіла мама хлопчика Тетяна Маркова, Марк народився із пишним русявим волоссям. Лікарі надихнули її подати заявку на реєстрацію рекорду.

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