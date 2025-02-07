фото: ГБР

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении командиру одной из воинских частей во Львовской области, который в 2022 году закупил кровати для военных по завышенным ценам. Фигуранту грозит до восьми лет тюрьмы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Закупка происходила без применения установленных процедур напрямую у поставщиков. Командир части разрешил произвести оплату без проверки рыночной стоимости товара и вопреки требованиям проведения таких закупок.

"Таким образом было закуплено более 3 тыс. коек ярусного типа по цене 21,7 млн гривен, что превысило рыночную цену в полтора раза. Общая сумма нанесенного государству ущерба составила более 8,5 млн гривен", – говорится в сообщении.

Командира воинской части подозревают в небрежном отношении к военной службе, что повлекло тяжкие последствия в условиях военного положения. Ему грозит лишение свободы сроком до восьми лет.

Напомним, в Винницкой области ГБР сообщило о подозрении чиновнику ГСЧС, который закупил спецсредства по завышенным ценам и обманул государство почти на 3 млн грн.