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03 лютого 2025, 13:23

На Вінниччині судитимуть чиновника ДСНС, який обдурив державу майже 3 млн грн

03 лютого 2025, 13:23
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фото: ДБР
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У Вінницькій області ДБР повідомило про підозру чиновнику ДСНС, який закупив спецзасоби за завищеними цінами

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Зазначається, що посадовець відповідав за укладання договору зі купівлі комплектів радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Процедура закупки не відбувалася через Prozorro, тому "рятувальник" прийняв рішення укласти угоду із конкретною фірмою, незважаючи на те, що вартість одного комплекту у неї вдвічі перевищувала ринкову.

Правоохоронці встановили, що через дії посадовця державі було завдано шкоди на майже 3 млн грн.

Працівника ДСНС підозрюють у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років.

Нагадаємо, у Чернівецькій області посадовці покривали контрабанду і завдали державі збитків на 42 млн грн. Справа передана до суду.

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