У Києві судитимуть нотаріуса, яка вкрала понад мільйон гривень з рахунків померлих людей

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Правоохоронці завершили досудове розслідування стосовно приватного нотаріуса та її спільників, які у шахрайський спосіб зняли понад 1 млн гривень з рахунків померлих

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Обвинувальний акт направлений до суду. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нотаріус привласнювала спадкові кошти клієнтів, вводячи їх в оману. Вона отримувала інформацію про залишок на рахунках померлих, але спадкоємцям повідомляла значно менші суми. Нотаріус з трьома спільниками привласнили понад 1 млн грн, обдуривши двох жінок. За допомогою підроблених документів фігуранти зняли з рахунків померлих кошти та поділили між собою.