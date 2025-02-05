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05 лютого 2025, 22:10

На Львівщину матір судили через дитину, яка отруїлась канабісом

05 лютого 2025, 22:10
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Ілюстративне фото
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Неповнолітній хлопець знайшов сигарету прямо в дворі і розкурив її. В результаті він був госпіталізований з отруєнням, а його матір оштрафували

Про це повідомляє Lviv.Media, передає RegioNews.

Дрогобицький міськрайонний суд визнав винною у неналежному вихованні жінку. З'ясувалося, що її син потрапив до лікарні через викурену сигарету. Лікарі констатували отруєння канабісом.

З'ясувалося, що хлопець знайшов сигарету у дворі в Дрогобичі. Тоді він розкурив цю сигарету. Згодом він потрапив до лікарні, де йому діагностували йому отруєння канабісом і первинну артеріальну гіпертензію.

У суді мати хлопчика пояснила, що вона виховує двох дітей. Жінка зазначила, що розуміє "вагоме упущення у вихованні старшого сина", і пообіцяла краще його контролювати. Суд призначив їй штраф у розмірі 606 гривень.

Нагадаємо, що на Волині медикиню будуть судити через смерть немовляти. За даними слідства, гінекологиня неправильно обрала тактику розрішення веденням пологів 28-річної жінки. Через це немовля померло. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження щодо неналежного виконання лікарем професійних обов'язків.

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