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05 февраля 2025, 22:10

На Львовщину мать судили из-за ребенка, отравившегося каннабисом

05 февраля 2025, 22:10
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Несовершеннолетний парень нашел сигарету прямо во дворе и раскурил ее. В результате он был госпитализирован с отравлением, а его мать оштрафовали

Об этом сообщает Lviv.Media, передает RegioNews.

Дрогобычский горрайонный суд признал виновной в ненадлежащем воспитании женщину. Выяснилось, что ее сын попал в больницу из-за выкуренной сигареты. Врачи констатировали отравление каннабисом.

Выяснилось, что молодой человек нашел сигарету во дворе в Дрогобыче. Тогда он раскурил эту сигарету. Впоследствии он попал в больницу, где ему диагностировали отравление каннабисом и первичную артериальную гипертензию.

В суде мать мальчика объяснила, что она воспитывает двоих детей. Женщина отметила, что понимает "веское упущение в воспитании старшего сына", и пообещала лучше его контролировать. Суд назначил штраф в размере 606 гривен.

Напомним, что на Волыни медикиню будут судить из-за смерти младенца . По данным следствия, гинекологиня неправильно избрала тактику разрешения ведением родов 28-летней женщины. Поэтому младенец умер. Правоохранители начали уголовное производство по ненадлежащему исполнению врачом профессиональных обязанностей.

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