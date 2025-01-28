Україна повернула з тимчасово окупованих територій п’ятьох дітей

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Україна змогла повернути п’ятьох дітей, які тривалий час перебували під російською окупацією. Так, з тимчасово окупованих територій Луганщини, Донеччини та Херсонщини вдалось повернути дітей віком від 1,5 до 18 років

Про це повідомила радниця керівника Офісу Президента Дар'я Зарівна, передає RegioNews.

Так, серед повернених – 15-річна донька української військовослужбовиці, яку нещодавно звільнили з полону.

Також повернувся додому 8-річний хлопчик, який попри заборону окупантів весь цей час таємно навчався в українській онлайн-школі.

Ще 17-річний юнак, маючи тверду проукраїнську позицію, особисто звернувся по допомогу, щоб вирватися з окупації та продовжити будувати майбутнє в Україні. Своє повноліття він зустрів вже вдома, розповіла Дар'я Зарівна.

Як відомо, в 2024 році на підконтрольну Україні територію повернули 449 дітей.

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що росія примусово перемістила 19 546 українських дітей. Утім, реальна кількість може бути значно більшою.

Нагадаємо, в січні в дитсадках на тимчасово окупованих територіях України загарбники проводили акцію, де дітям давали завдання малювати аплікації з подякою російському диктатору.