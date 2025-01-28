08:54  28 січня
Харків'янка сяде на 11 років за співпрацю із російським воєнкором
08:20  28 січня
На Курщині ССО взяли в полон росіянина, якого командири кинули помирати без води та їжі
07:40  28 січня
На Київщині 14-річного підлітка, який виліз на залізничний вагон, вдарило струмом
UA | RU
UA | RU
28 січня 2025, 12:36

Україна повернула з тимчасово окупованих територій п’ятьох дітей

28 січня 2025, 12:36
Читайте также на русском языке
фото: t.me/dashazarivna
Читайте также
на русском языке

Україна змогла повернути п’ятьох дітей, які тривалий час перебували під російською окупацією. Так, з тимчасово окупованих територій Луганщини, Донеччини та Херсонщини вдалось повернути дітей віком від 1,5 до 18 років

Про це повідомила радниця керівника Офісу Президента Дар'я Зарівна, передає RegioNews.

Так, серед повернених – 15-річна донька української військовослужбовиці, яку нещодавно звільнили з полону.

Також повернувся додому 8-річний хлопчик, який попри заборону окупантів весь цей час таємно навчався в українській онлайн-школі.

Ще 17-річний юнак, маючи тверду проукраїнську позицію, особисто звернувся по допомогу, щоб вирватися з окупації та продовжити будувати майбутнє в Україні. Своє повноліття він зустрів вже вдома, розповіла Дар'я Зарівна.

Як відомо, в 2024 році на підконтрольну Україні територію повернули 449 дітей.

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що росія примусово перемістила 19 546 українських дітей. Утім, реальна кількість може бути значно більшою.

Нагадаємо, в січні в дитсадках на тимчасово окупованих територіях України загарбники проводили акцію, де дітям давали завдання малювати аплікації з подякою російському диктатору.

діти окупація діти війни Дмитро Лубінець ТОТ
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
21 січня 2025
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в ...
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
В Одесі чоловік на вулиці продавав боєприпаси
28 січня 2025, 12:35
Посли G7 зробили заяву про конфлікт Умєрова з Агенцією оборонних закупівель
28 січня 2025, 12:35
Росіяни атакували Сумщину та Чернігівщину: що відомо про наслідки
28 січня 2025, 12:20
У Криму засудили чоловіка, який виступав проти російської окупації
28 січня 2025, 12:17
В Україну йде похолодання: коли чекати зниження температури
28 січня 2025, 12:02
Через обстріли Донеччини загинули 2 мирних жителів, поранений водій автомобіля пошти
28 січня 2025, 11:57
На Прикарпатті посадовець облгазу нарахував собі та колегам премій на понад 11 млн грн
28 січня 2025, 11:47
На Черкащині рятувальники ліквідували наслідки удару ворожого дрона
28 січня 2025, 11:38
До Київського СІЗО поставляли наркотики для арештантів: прокуратура викрила злочинну групу
28 січня 2025, 11:35
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Володимир Фесенко
Олексій Кущ
Всі блоги »