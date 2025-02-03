Вибух у готелі Львова з постраждалим: в поліції розповіли подробиці інциденту

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Правоохоронці встановлюють обставини вибуху в готелі Львова 2 лютого, внаслідок якого постраждав місцевий мешканець

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції у Львівській області.

Користувачі соцмереж стверджують, що інцидент стався в готелі "Арена".

За матеріалами справи, 44-річний львів’янин кинув невідомий вибуховий пристрій на третьому поверсі готелю. Внаслідок вибуху чоловік дістав тілесні ушкодження. Його ушпиталили до лікарні.

За фактом хуліганства слідчі відкрили кримінальне провадження.

"Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють обставини вибуху та походження вибухового пристрою", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зранку 2 лютого у готелі "Арена" у Львові вибухнула граната. Внаслідок НП постраждала людина.