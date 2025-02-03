Взрыв в гостинице Львова с пострадавшим: в полиции рассказали подробности инцидента
Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва в гостинице Львова 2 февраля, в результате которого пострадал местный житель
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции во Львовской области.
Пользователи соцсетей утверждают, что инцидент произошел в отеле "Арена".
По материалам дела, 44-летний львовянин бросил неизвестное взрывное устройство на третьем этаже гостиницы. В результате взрыва мужчина получил телесные повреждения. Его госпитализировали в больницу.
По факту хулиганства следователи открыли уголовное производство.
"Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва и происхождение взрывного устройства", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что утром 2 февраля в гостинице "Арена" во Львове взорвалась граната. В результате ЧП пострадал человек.