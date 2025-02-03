Взрыв в гостинице Львова с пострадавшим: в полиции рассказали подробности инцидента

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Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва в гостинице Львова 2 февраля, в результате которого пострадал местный житель

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции во Львовской области.

Пользователи соцсетей утверждают, что инцидент произошел в отеле "Арена".

По материалам дела, 44-летний львовянин бросил неизвестное взрывное устройство на третьем этаже гостиницы. В результате взрыва мужчина получил телесные повреждения. Его госпитализировали в больницу.

По факту хулиганства следователи открыли уголовное производство.

"Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва и происхождение взрывного устройства", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что утром 2 февраля в гостинице "Арена" во Львове взорвалась граната. В результате ЧП пострадал человек.