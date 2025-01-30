Во Львовской области будут судить правоохранителя и инвалида, которые пытались переправить мужчин через границу

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ДБР разоблачило правохранителя и его сообщника, пытавшихся переправить мужчин через границу под видом водителей автобусов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Житель Львовщины, который из-за инвалидности имел возможность регулярно выезжать за границу, организовал схему переправкой в Европу мужчин призывного возраста, которые не хотели служить в армии. С этой целью он привлек местного сотрудника правоохранительных структур.

Первого "клиента" за 18 000 долларов США злоумышленники должны были оформить водителем рейсового автобуса международного маршрута, что позволило бы покинуть территорию Украины.

Аванс за "услугу" составлял 10 000 долларов США, а остальных злоумышленники готовы взять уже после успешного пересечения границы с ЕС. Однако после получения части средств обоих фигурантов задержали сотрудники ДБР.

Мужчинам инкриминируют незаконную переправку лица через границу по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Им грозит до 9 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области две пенсионерки наладили схему вывоза мужчин за границу. Клиентам продавали поддельные документы моряков.