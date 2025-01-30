06:58  30 января
В Украину незаконно завезли Rolls-Royce в 1976 году выпуска
09:38  30 января
В Киеве дети играли в "ТЦК" и чуть не сломали нос
07:29  30 января
Из Константиновки эвакуировали всех детей, – ОВА
UA | RU
UA | RU
30 января 2025, 13:59

Во Львовской области будут судить правоохранителя и инвалида, которые пытались переправить мужчин через границу

30 января 2025, 13:59
Читайте також українською мовою
фото: ДБР
Читайте також
українською мовою

ДБР разоблачило правохранителя и его сообщника, пытавшихся переправить мужчин через границу под видом водителей автобусов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Житель Львовщины, который из-за инвалидности имел возможность регулярно выезжать за границу, организовал схему переправкой в Европу мужчин призывного возраста, которые не хотели служить в армии. С этой целью он привлек местного сотрудника правоохранительных структур.

Первого "клиента" за 18 000 долларов США злоумышленники должны были оформить водителем рейсового автобуса международного маршрута, что позволило бы покинуть территорию Украины.

Аванс за "услугу" составлял 10 000 долларов США, а остальных злоумышленники готовы взять уже после успешного пересечения границы с ЕС. Однако после получения части средств обоих фигурантов задержали сотрудники ДБР.

Мужчинам инкриминируют незаконную переправку лица через границу по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Им грозит до 9 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области две пенсионерки наладили схему вывоза мужчин за границу. Клиентам продавали поддельные документы моряков.

Львовская область Схемы уклонение от мобилизации граница выезд за границу коррупционная схема
Во Львовской области мужчин будут судить за сотрудничество с российскими оккупантами
29 января 2025, 18:57
Во Львовской области виновник смертельного ДТП вместо заключения будет служить в армии
28 января 2025, 13:00
Во Львовской области женщину оштрафовали на 17 000 грн за фейерверки на Новый год
28 января 2025, 09:56
Все новости »
29 января 2025
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Задержание нескольких старших и высших офицеров ВСУ сразу стало резонансным политическим событием. За ним стоят реальные проблемы в армии, о которых давно говорится в публичном пространстве. Тем не ме...
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
21 января 2025
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине...
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
Удар по многоэтажке в Сумах: количество погибших выросло
30 января 2025, 15:48
"Укрпочта" с февраля сократит сроки доставки посылок до одного дня
30 января 2025, 15:26
Экспослужащая налоговой Прикарпатья незадекларировала более 5 миллионов
30 января 2025, 14:59
Кличко заявил о сильном давлении правоохранителей на городские власти
30 января 2025, 14:57
Угрожает всех расстрелять: аноним направил письмо с угрозой в Киевский лицей
30 января 2025, 14:41
В Херсоне коммунальщик попал под артобстрел РФ: состояние мужчины тяжелое
30 января 2025, 14:14
За год в Украине заблокировали более 100 нелегальных онлайн-казино
30 января 2025, 13:53
В Укрэнерго объяснили, будут ли отключения света из-за похолодания
30 января 2025, 13:51
Оккупанты снова ударили по Донетчине: среди пострадавших дети
30 января 2025, 13:38
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Роман Истомин
Юрий Чевордов
Все блоги »