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Броварський районний суд оштрафував колишнього голову Броварської районної державної адміністрації Володимира Майбоженка. В квітні 2024 року пʼяний експосадовець збив на пішохідному переході чотирьох людей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Brovarymedia.

Серед чотирьох постраждалих пішоходів була дитина. Двоє травмованих перебували у важкому стані.

Зазначається, що вирок у гучній кримінальній справі оголосила суддя Броварського суду Тетяна Василенко.

"Майбоженко сплатить 31 432 грн витрат на судові експертизи та інші судові витрати. Авто марки "Volvo", яке зберігалося на штрафмайданчику, йому повертають", — йдеться у повідомленні.

Також його позбавили права керувати автомобілем терміном на три роки.

Нагадаємо, 26 квітня 2024 року у Броварах сталася ДТП. Як з'ясувалося, голова Броварської райдержадміністрації Володимир Майбоженко проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора, виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на пішоходів.

У момент аварії чиновник був в стані алкогольного сп'яніння. Drager виявив в організмі водія 2.31 проміле.

Внаслідок ДТП постраждали отримали четверо осіб, серед постраждалих була дитина. Двоє травмованих перебували у важкому стані.

Наступного дня після аварії президент Володимир Зеленський звільнив Володимира Майбоженка з посади голови Броварської РДА Київської області.

У червні Шевченківський районний суд міста Києва продовжив запобіжний захід Майбоженку у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

Вже у вересні минулого року Броварський міськрайонний суд звільнив з-під варти підозрюваного в ДТП, під особисте зобов'язання.