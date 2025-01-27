скріншот із відео

У Василькові на Київщині сталася ДТП за участі співробітника Центрального управління СБУ. Постраждав неповнолітній хлопець, посадовця відправили під арешт

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на пресслужбу СБУ, передає RegioNews.

Інцидент трапився 23 січня.

В СБУ розповіли, що у результаті ДТП травмований неповнолітній пішохід, його доправили до лікарні "Охматдит". Наразі медики оцінюють його стан як задовільний.

За фактом ДТП співробітники ДБР і Національної поліції відкрили кримінальне провадження.

Посадовцю Служби безпеки вже обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою.

У мережі також оприлюднено відео ДТП. На цих кадрах видно, що автомобіль на великій швидкості збиває хлопчика, який переходить дорогу по пішохідному переходу.

Видання Київщина 24/7 повідомляє, що хлопець отримав переломи обох ніг, черепно-мозкову травму та забій легенів.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині водій збив на переході жінку з дитиною, 1-місячне немовля загинуло.