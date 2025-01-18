фото: поліція

ДТП сталася у пʼятницю, 17 січня, у селі Веренчанка Чернівецького району

Про це повідомляє пресслужба поліції, інформує RegioNews.

На вулиці Шевченка водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter збив двох людей: 17-річну місцеву жительку та 30-річного жителя села Давидівці, які рухалися по узбіччю дороги.

Внаслідок наїзду пішоходи отримали численні травми і загинули на місці. Тіла загиблих направили на судмедекспертизу.

За результатами освідування, на момент скоєння аварії 31-річний водій мікроавтобуса перебував у стані алкогольного спʼяніння.

Автомобіль вилучили та помістили на арешт майданчик. Водій затримали.

Відкрито кримінальне провадження. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, 16 січня у центрі Вінниці 22-річний водій Mercedes збив на переході двох дівчат. Постраждалим по 19 років, їх госпіталізували. Водієві загрожує до 8 років вʼязниці.