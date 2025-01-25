Водій бусу, який став учасником смертельної аварії у Хмельницькій області, просить свідків ДТП відгукнутися, давши свідчення правоохоронцям

Про це у коментарі RegioNews розповів сам потерпілий та учасник аварії на ім'я Дмитро, який наразі перебуває в лікарні.

Зокрема, він розповів, що є водієм Mercedes Benz Vito з яким зіштовхнулась автівка Fiat Linea поблизу села Міцівці Кам’янець-Подільського району.

"До мене вже зателефонував слідчий, розповівши, як сталась аварія — я лише частково пам'ятаю. Я їхав зі швидкістю 90 км і це підтвердили вже правоохоронці. Легковик вискочив на "зустрічку" через суцільну смугу і я не встиг зреагувати на цей маневр", — зазначив чоловік.

Наразі Дмитро перебуває в лікарні, адже має зламаний хребець, забиття грудної клітки і струс мозку, а його дружина, яка сиділа на пасажирському сидінні Mercedes Benz Vito, отримала забиття голови та розриви печінки.

"Закликаю, щоб люди, які були свідками цієї ДТП, відгукнулися і дали правдиві свідчення слідчому", — просить потерпілий водій.

Нагадаємо, зранку, 21 січня, на трасі поблизу села Міцівці Кам’янець-Подільського району сталась ДТП. Тоді зіштовхнулися Fiat Linea, яким керувала 32-річна жінка, та Mercedes Benz Vito, за кермом якого перебував 43-річний чоловік. Внаслідок аварії водійка Fiat та її 8-річна донька загинули на місці. За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.