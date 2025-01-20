У поліції кажуть, що Вʼячеслав Зінченко готувався до вбивства Фаріон за книгами ФСБ

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Голова Нацполіції Іван Вигівський заявив, що Вʼячеслав Зінченко, якого обвинувачують у вбивстві мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон, при підготовці до здійснення злочину читав книги ФСБ

Про це Вигівський розповів інтервʼю "Українським Новинам" , передає RegioNews.

"Він (Зінченко, - ред.) читав книжки ФСБ, літературу, як не залишати сліди злочину, читав методички, як працюють правоохоронці по розкриттю та як обійти переслідування", - розповів голова Нацполіції.

Вигівський відзначив, що Зінченко добре підготувався до злочину - він розумів методи конспірації.

Голова Нацполіції висловив думку, що Зінченко найбільш імовірно готувався до вбивства сам, але слідство не виключає причетність російських спецслужб.

Зазначимо, голова Національної поліції Іван Вигівський також повідомив, що підозрюваний у вбивстві Фаріон В’ячеслав Зінченко на організацію злочину витратив близько 20 тис. грн. Кошти він взяв зі свого криптогаманця.

Нагадаємо, 19 липня біля будинку Ірини Фаріон невідомий чоловік вистрелив їй у голову, через декілька годин жінка померла в лікарні. 25 липня правоохоронці затримали у Дніпрі 18-річного В'ячеслава Зінченка за підозрою в учиненні вбивства.

Уже 26 липня Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон, взявши його під варту без права внесення застави.

Донька Ірини Фаріон Софія Семчишин вимагає виплатити 15 млн грн моральної компенсації від підозрюваного у вбивстві її матері В’ячеслава Зінченка.

Раніше Шевченківський райсуд Львова продовжив запобіжний захід обвинуваченому Зінченко – до 4 березня 2025 року включно.

Розгляд справи про вбивство мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон у Шевченківському райсуді Львова перенесли на місяць – він продовжиться 13 лютого.