13:08  16 січня
У Хмельницькому перехожі знайшли новонароджену дитину в пакеті на смітнику
10:55  16 січня
На Полтавщині селищний голова "погорів" на хабарі в 60 тисяч гривень
12:50  16 січня
Росіяни атакували Київ: уламки дрона впали в Солом’янському районі
UA | RU
UA | RU
16 січня 2025, 20:12

У поліції розкрили подробиці про організацію вбивства Фаріон

16 січня 2025, 20:12
Читайте также на русском языке
Фото: Новини.LIVE
Читайте также
на русском языке

Підозрюваний у вбивстві мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон В’ячеслав Зінченко, за даними поліції, на організацію злочину витратив близько 20 тис. грн. Кошти він взяв зі свого криптогаманця.

Про це заявив голова Національної поліції Іван Вигівський в інтерв’ю "Українським новинам", передає RegioNews.

За словами Вигівського, обвинувачений вважав, що в Україні дискримінують російськомовних. Така думка в нього сформувалася під впливом декількох Telegram-груп, які пропагували насильство й були пов'язані з нацистською організацією.

Водночас очільник Нацполіції зазначив, що до вбивства можуть бути причетні російські спецслужби, адже Зінченко нібито мав "певні переписки". Вони могли допомагати хлопцю підготуватися, хоча, найімовірніше, він готувався сам.

"Він читав книжки ФСБ, літературу, як не залишати сліди злочину, читав методички, як працюють правоохоронці по розкриттю та як обійти переслідування. Можу сказати, що він добре підготувався, був обізнаний, читав багато літератури, розумів методи конспірації", – каже голова Нацполіції.

Правоохоронці змогли знайти його змогли за допомогою технологій. Зокрема, у такий спосіб вирахували його манеру ходи, з’ясували маршрути переміщення та місця тимчасового проживання.

Нагадаємо, 19 липня біля будинку Ірини Фаріон невідомий чоловік вистрелив їй у голову, через декілька годин жінка померла в лікарні. 25 липня правоохоронці затримали у Дніпрі 18-річного В'ячеслава Зінченка за підозрою в учиненні вбивства.

Уже 26 липня Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон, взявши його під варту без права внесення застави.

Донька Ірини Фаріон Софія Семчишин вимагає виплатити 15 млн грн моральної компенсації від підозрюваного у вбивстві її матері В’ячеслава Зінченка.

Раніше Шевченківський райсуд Львова продовжив запобіжний захід обвинуваченому Зінченко – до 4 березня 2025 року включно.

Розгляд справи про вбивство мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон у Шевченківському райсуді Львова перенесли на місяць – він продовжиться 13 лютого.

розслідування убивство поліція Фаріон Ірина
Вбивство Фаріон: суд оголосив перерву на місяць
13 січня 2025, 13:58
Донька Фаріон вимагає 15 млн грн моральної компенсації від підозрюваного у вбивстві її матері
13 січня 2025, 12:41
Всі новини »
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
10 січня 2025
Які зміни чекають на українців у 2025 році
2025 рік принесе для більшості українців чимало змін у різних сферах життя — від сплати податків та індексації пенсій до зростання цін на пальне та надбавки до зарплат вчителів. Зрештою, всі ці зміни ...
08 січня 2025
В Києві все буде "Благоустрій"
У чиновницькій касті Києва новопризначений голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко – явище по-своєму унікальне. Попри молодий вік – 35 років – він має солідний досвід державно...
На Хмельниччині судитимуть жінку, яка зробила собі фіктивну меддовідку та вивезла сина за кордон
16 січня 2025, 20:48
В "Азові" показали відео допиту полоненого ескімоса
16 січня 2025, 19:45
У Рівному під час ремонту обвалилася стіна будівлі, загинув чоловік
16 січня 2025, 19:26
Двоє підлітків влаштували вибух на паркінгу у Києві
16 січня 2025, 19:04
"Це фільтрація населення": нардеп розкритикував дії ТЦК у Харкові
16 січня 2025, 18:53
Боротьба УПЦ МП за Єлецький монастир у Чернігові: Верховний суд ухвалив остаточне рішення
16 січня 2025, 18:52
У чиновниці Івано-Франківської податкової конфіскують люксове авто вартістю майже 3 млн грн
16 січня 2025, 18:18
Порошенко заявив, що його не випустили за кордон у відрядження: Стефанчук відреагував
16 січня 2025, 18:02
На Закарпатті виявили злочинну групу, яка нелегально переправляла українців за кордон
16 січня 2025, 17:57
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Яким буде курс долара у 2025 році
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Всі публікації »
Мирослав Гай
Олексій Кущ
Юрій Бутусов
Всі блоги »