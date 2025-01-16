У поліції розкрили подробиці про організацію вбивства Фаріон

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Підозрюваний у вбивстві мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон В’ячеслав Зінченко, за даними поліції, на організацію злочину витратив близько 20 тис. грн. Кошти він взяв зі свого криптогаманця.

Про це заявив голова Національної поліції Іван Вигівський в інтерв’ю "Українським новинам", передає RegioNews.

За словами Вигівського, обвинувачений вважав, що в Україні дискримінують російськомовних. Така думка в нього сформувалася під впливом декількох Telegram-груп, які пропагували насильство й були пов'язані з нацистською організацією.

Водночас очільник Нацполіції зазначив, що до вбивства можуть бути причетні російські спецслужби, адже Зінченко нібито мав "певні переписки". Вони могли допомагати хлопцю підготуватися, хоча, найімовірніше, він готувався сам.

"Він читав книжки ФСБ, літературу, як не залишати сліди злочину, читав методички, як працюють правоохоронці по розкриттю та як обійти переслідування. Можу сказати, що він добре підготувався, був обізнаний, читав багато літератури, розумів методи конспірації", – каже голова Нацполіції.

Правоохоронці змогли знайти його змогли за допомогою технологій. Зокрема, у такий спосіб вирахували його манеру ходи, з’ясували маршрути переміщення та місця тимчасового проживання.

Нагадаємо, 19 липня біля будинку Ірини Фаріон невідомий чоловік вистрелив їй у голову, через декілька годин жінка померла в лікарні. 25 липня правоохоронці затримали у Дніпрі 18-річного В'ячеслава Зінченка за підозрою в учиненні вбивства.

Уже 26 липня Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон, взявши його під варту без права внесення застави.

Донька Ірини Фаріон Софія Семчишин вимагає виплатити 15 млн грн моральної компенсації від підозрюваного у вбивстві її матері В’ячеслава Зінченка.

Раніше Шевченківський райсуд Львова продовжив запобіжний захід обвинуваченому Зінченко – до 4 березня 2025 року включно.

Розгляд справи про вбивство мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон у Шевченківському райсуді Львова перенесли на місяць – він продовжиться 13 лютого.