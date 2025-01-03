00:45  03 січня
На Київщині новонароджену дитину лишили у сумці на вулиці
08:30  02 січня
На Чернігівщині виявили тіло чоловіка, який зник наприкінці грудня
07:46  03 січня
На трасі під Миколаєвом сталася ДТП: загинули три людини, ще дві постраждали
UA | RU
UA | RU
03 січня 2025, 12:54

Вбивство Фаріон: суд подовжив Зінченку запобіжний захід

03 січня 2025, 12:54
Читайте также на русском языке
фото: Новини.LIVE
Читайте также
на русском языке

Шевченківський райсуд Львова продовжив запобіжний захід обвинуваченому в умисному вбивстві Ірини Фаріон

Про це передає RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

В'ячеслав Зінченко перебуватиме під вартою без права на заставу ще 60 діб – до 4 березня 2025 року включно.

Нагадаємо, колишню депутатку Верховної Ради та викладачку Ірину Фаріон вбили пострілом у голову 19 липня цього року. 25 липня за підозрою у скоєнні вбивства затримали 18-річного студента із Дніпра В'ячеслава Зінченка.

Раніше повідомлялося, що підозрюваного у вбивстві Фаріон В’ячеслава Зінченка перевели до іншого ізолятора. Хлопець попередив свого адвоката, що не планує здійснювати самогубство.

Також мати В’ячеслава Зінченка Олена заявляла, що адвокати мають нові докази невинуватості її сина.

26 грудня правоохоронці завершили розслідування резонансного вбивства громадської діячки, колишньої народної депутатки Ірини Фаріон. Після перекваліфікації злочину 18-річного жителя Дніпра В’ячеслава Зінченка обвинувачують в умисному вбивстві з мотивів національної нетерпимості. Хлопцеві загрожує довічне ув'язнення.

Раніше повідомлялося, що В'ячеслав Зінченко назвав себе "санітаром суспільства".

Львів суд мінування засідання Фаріон Ірина убивство
30 грудня 2024
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення очільника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна. На цій посаді він пропрацював трохи більше року і запам’ятався хіба що конфлікт...
27 грудня 2024
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
2024 рік був дуже насиченим для України. ЗСУ продовжують відбивати атаки росіян, тримаючи оборону країни. Втім, в тилу відбуваються не менш важливі для держави події. RegioNews зробив добірку найбільш...
24 грудня 2024
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
​​​​​​​Після звільнення на початку грудня тимчасового виконувача обов’язків міського голови і секретаря міської ради Чернігова Олександра Ломако на його місце досі ніхто не призначений. По суті, облас...
23 грудня 2024
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Україна почала масове виробництво ракет-дронів, що здатні долітати на досить великі відстані вглиб росії для ураження там усіляких військових об'єктів. Точні характеристики цих новітніх розробок трима...
Атака на Печерський район Києва: рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки
03 січня 2025, 13:16
Росіяни вночі обстріляли Краматорськ: зруйнований під'їзд будинку
03 січня 2025, 12:23
ППО вночі збила 60 ворожих дронів з 90, ще 26 локаційно втрачені
03 січня 2025, 11:45
Росія втратила за добу в Україні ще майже 1100 військових
03 січня 2025, 11:19
Російські війська завдали авіаудару по Сумах: наслідки
03 січня 2025, 10:50
Атака дронів на Київщину та столицю: загинула людина, є постраждалі
03 січня 2025, 10:24
З України намагалися контрабандою вивезти золота на 6 млн грн: злитки ховали в підлокітнику авто
03 січня 2025, 09:21
На трасі під Миколаєвом сталася ДТП: загинули три людини, ще дві постраждали
03 січня 2025, 07:46
На Київщині новонароджену дитину лишили у сумці на вулиці
03 січня 2025, 00:45
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Юрій Ніколов
Всі блоги »