Вбивство Фаріон: суд подовжив Зінченку запобіжний захід

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Про це передає RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

В'ячеслав Зінченко перебуватиме під вартою без права на заставу ще 60 діб – до 4 березня 2025 року включно.

Нагадаємо, колишню депутатку Верховної Ради та викладачку Ірину Фаріон вбили пострілом у голову 19 липня цього року. 25 липня за підозрою у скоєнні вбивства затримали 18-річного студента із Дніпра В'ячеслава Зінченка.

Раніше повідомлялося, що підозрюваного у вбивстві Фаріон В’ячеслава Зінченка перевели до іншого ізолятора. Хлопець попередив свого адвоката, що не планує здійснювати самогубство.

Також мати В’ячеслава Зінченка Олена заявляла, що адвокати мають нові докази невинуватості її сина.

26 грудня правоохоронці завершили розслідування резонансного вбивства громадської діячки, колишньої народної депутатки Ірини Фаріон. Після перекваліфікації злочину 18-річного жителя Дніпра В’ячеслава Зінченка обвинувачують в умисному вбивстві з мотивів національної нетерпимості. Хлопцеві загрожує довічне ув'язнення.

Раніше повідомлялося, що В'ячеслав Зінченко назвав себе "санітаром суспільства".