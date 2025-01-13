Донька Фаріон вимагає 15 млн грн моральної компенсації від підозрюваного у вбивстві її матері

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Донька мовознавиці Ірини Фаріон Софія Семчишин вимагає виплатити 15 млн грн моральної шкоди від підозрюваного у вбивстві її матері В’ячеслава Зінченка

Про це на засіданні 13 січня заявила її адвокатка Наталія Романик, передає RegioNews із посиланням на LIGA.net.

"Потерпіла має право заявити цивільний позов. Власне, Софія хоче скористатися цим правом і пред'явити позов про відшкодування моральної шкоди на суму 15 млн грн", – сказала адвокатка на засіданні Шевченківського районного суду Львова.

Сама Семчишин заявила, що ці кошти не повернуть їй маму, а Україні – "надпотужного діяча сучасності". Всі гроші будуть направлені на підтримку Сил оборони, зокрема, військового підрозділу, де служив і загинув її чоловік Василь Особа.

"Всі кошти будуть передані та скеровані для Збройних Сил України. Я особисто цих коштів мати не буду", – сказала донька Фаріон.

Вона зазначила, що у її заяві розписані усі травми, які були завдані її матері перед смертю. Вона наполягає на тому, щоб підозрюваний Зінченко отримав максимальне покарання та опинився довічно за ґратами.

"15 млн ніколи не компенсують вбивство Ірини Фаріон. Але вони допоможуть нашим захисникам на лінії фронту боронити Україну, і робити так, щоб ми жили у вільній та незалежній країні та святкували наші українські свята", – сказала Софія.

На питання щодо того, хто має сплачувати ці 15 млн грн в разі, якщо Зінченко дійсно сяде довічно, донька Фаріон заявила, що її це "не цікавить", але кошти мають бути сплачені відповідно до закону.

Раніше повідомлялося, що підозрюваного у вбивстві Фаріон В’ячеслава Зінченка перевели до іншого ізолятора. Хлопець попередив свого адвоката, що не планує здійснювати самогубство.

Також мати В’ячеслава Зінченка Олена заявляла, що адвокати мають нові докази невинуватості її сина.

26 грудня правоохоронці завершили розслідування резонансного вбивства громадської діячки, колишньої народної депутатки Ірини Фаріон. Після перекваліфікації злочину 18-річного жителя Дніпра В’ячеслава Зінченка обвинувачують в умисному вбивстві з мотивів національної нетерпимості. Хлопцеві загрожує довічне ув'язнення.

Також повідомлялося, що В'ячеслав Зінченко назвав себе "санітаром суспільства".

Раніше Шевченківський райсуд Львова продовжив запобіжний захід обвинуваченому в умисному вбивстві Ірини Фаріон.