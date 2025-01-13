Вбивство Фаріон: суд оголосив перерву на місяць

фото: скріншот із трансляції засідання

Розгляд справи про вбивство мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон у Шевченківському райсуді Львова перенесли на місяць – продовжиться 13 лютого

Про це передає RegioNews із посиланням на Укрінформ.

До цього суд виніс рішення задовольнити клопотання адвокатів обвинуваченого В'ячеслава Зінченка про надання йому додаткового захисту під час конвоювання на судові засідання та з них. Адвокати пояснили це тим, що їхньому підзахисному погрожують у соцмережах.

Нагадаємо, донька Ірини Фаріон Софія Семчишин вимагає виплатити 15 млн грн моральної компенсації від підозрюваного у вбивстві її матері В’ячеслава Зінченка.

Раніше Шевченківський райсуд Львова продовжив запобіжний захід обвинуваченому Зінченко – до 4 березня 2025 року включно.