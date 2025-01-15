Мешканка Луганщини хотіла вивезти з України колекцію старовинних німецьких предметів

фото: ДПСУ

У пункті пропуску "Рава-Руська" співробітники Карпатського прикордонного загону спільно з митниками затримали 22-річну жінку, яка перевозила старовинні німецькі предмети

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Уродженка Луганщини пояснила, що ці речі є лише передачею, яку вона мала доставити до США для свого друга.

Під час перевірки її багажу виявили низку цікавих знахідок. Серед особистих речей оглядова група знайшла сім нагрудних знаків, стільки ж запальничок, два футляри для сигарет, 24 старовинні монети, ніж та документ, датований 1944 роком.

Жінка їхала автобусом за маршрутом "Запоріжжя–Слупськ". Всі знайдені предмети вилучили та передали на зберігання до митного складу.

"Чи становлять предмети культурну чи історичну цінність встановить експертиза", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, днями з України намагались вивезти старовинну ікону та медалі через пункти пропуску на Львівщині.