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У понеділок, 13 січня, вибухотехніки знешкодили в Сумській області бойову частину збитого ударного безпілотника, а також вилучили уламки ворожої ракети

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Житель Сумського району поблизу села, де він проживає, знайшов збитий силами оборони російський безпілотник. На місці вибухотехніки оглянули збитий дрон, знешкодили його 50-ти кілограмову бойову частину та вивезли на полігон для знищення шляхом підриву.

Того ж дня вибухотехніки здійснили виїзд ще до одного з населених пунктів області, неподалік від якого днями була збита потужну ворожа авіаційна ракета. Сапери оглянули місцевість, виявили частини корпусу ракети та велику кількість уламків. При їх дослідженні вони встановили, що небезпеки для оточуючих залишки не являють, вибухонебезпечних речовин не містять. Уламки вилучили.

Нагадаємо, раніше на Київщині знищили бойову частину ворожого дрона, яка не здетонувала.