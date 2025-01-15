20:11  14 січня
Дубінського внесли в офіційний список українських корупціонерів
00:30  15 січня
Сили оборони завдали наймасовішого удару по стратегічних військових об’єктах РФ: деталі
18:49  14 січня
В Україні вилучили контрабандної ювелірки та годинників на десятки мільйонів гривень
UA | RU
UA | RU
15 січня 2025, 06:19

На Сумщині знищили бойову частину "шахеда" та вилучили залишки авіаракети

15 січня 2025, 06:19
Читайте также на русском языке
фото: поліція
Читайте также
на русском языке

У понеділок, 13 січня, вибухотехніки знешкодили в Сумській області бойову частину збитого ударного безпілотника, а також вилучили уламки ворожої ракети

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Житель Сумського району поблизу села, де він проживає, знайшов збитий силами оборони російський безпілотник. На місці вибухотехніки оглянули збитий дрон, знешкодили його 50-ти кілограмову бойову частину та вивезли на полігон для знищення шляхом підриву.

Того ж дня вибухотехніки здійснили виїзд ще до одного з населених пунктів області, неподалік від якого днями була збита потужну ворожа авіаційна ракета. Сапери оглянули місцевість, виявили частини корпусу ракети та велику кількість уламків. При їх дослідженні вони встановили, що небезпеки для оточуючих залишки не являють, вибухонебезпечних речовин не містять. Уламки вилучили.

Нагадаємо, раніше на Київщині знищили бойову частину ворожого дрона, яка не здетонувала.

війна обстріли Сумська область дрон авіаудар безпілотники
На Сумщині прикордонники знищили чотири російські дрони
14 січня 2025, 11:55
На Сумщині зенітники збили 14 російських "шахедів"
14 січня 2025, 08:32
На Сумщині "Сталевий Кордон" знищив бронеавтомобілі окупантів
14 січня 2025, 07:45
Всі новини »
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
10 січня 2025
Які зміни чекають на українців у 2025 році
2025 рік принесе для більшості українців чимало змін у різних сферах життя — від сплати податків та індексації пенсій до зростання цін на пальне та надбавки до зарплат вчителів. Зрештою, всі ці зміни ...
08 січня 2025
В Києві все буде "Благоустрій"
У чиновницькій касті Києва новопризначений голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко – явище по-своєму унікальне. Попри молодий вік – 35 років – він має солідний досвід державно...
30 грудня 2024
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення очільника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна. На цій посаді він пропрацював трохи більше року і запам’ятався хіба що конфлікт...
На Закарпатті біля кордону зі Словаччиною затримали дві групи втікачів
15 січня 2025, 05:47
На Волині скажена лисиця покусала жінку
15 січня 2025, 05:14
Мешканка Луганщини хотіла вивезти з України колекцію старовинних німецьких предметів
15 січня 2025, 04:35
На Волині 20-річний хлопець вбив жінку: йому оголосили підозру
15 січня 2025, 03:30
Помітили за допомогою дрона: на кордоні з Румунією в горах спіймали групу чоловіків
15 січня 2025, 02:55
У Львові 17-річний студент молотком забив до смерті жінку
15 січня 2025, 01:14
На Рівненщині двоє братів організували канал незаконної втечі за кордон
15 січня 2025, 00:41
Сили оборони завдали наймасовішого удару по стратегічних військових об’єктах РФ: деталі
15 січня 2025, 00:30
На Полтавщині 14-річний хлопець травмувався внаслідок вибуху
15 січня 2025, 00:12
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Які зміни чекають на українців у 2025 році
Всі публікації »
Юрій Богданов
Олександр Коваленко
Митрополит Епіфаній
Всі блоги »