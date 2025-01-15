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15 січня 2025, 09:36

На Черкащині уламками "шахеда" пошкоджені житлові будинки

15 січня 2025, 09:36
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фото ілюстраційне: поліція
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У Черкаській області внаслідок падіння уламків збитого російського безпілотника типу Shahed у ніч проти 15 січня пошкоджень зазнали два будинки й автомобіль.

Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець, передає RegioNews.

"Наші оборонці додали до загального результату протиповітряної оборони збитого "шахеда", - йдеться у повідомленні.

Однак, як зазначив голова ОВА, уламками дрона пошкоджено вікна двох будинків і автомобіля.

Постраждалих унаслідок ворожої атаки немає.

Нагадаємо, вранці, 15 січня, по всій території України оголошено повітряну тривогу у зв'язку з ракетною небезпекою. Ворог здійснив масовану атаку.

Міністр енергетики Герман Галущенко попередив, що в Україні запроваджуються превентивні відключення через масовану ракетну атаку ворога.

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