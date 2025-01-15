На Львівщині легковик збив жінку: потерпілу забрала "швидка"

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Аварія сталася вранці 13 січня на вулиці Спортивній у Бродах. Місцеву жительку ушпиталили до лікарні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції у Львівській області.

За матеріалами слідства, близько 08:15 водійка автомобіля Cherry Kimo наїхала на 62-річну жінку-пішохода.

"Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована", – йдеться в повідомленні.

За кермом легковика перебувала 41-річна жителька Бродів.

Триває досудове розслідування. Водійці загрожує обмеження волі на строк до трьох років. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

Нагадаємо, 8 січня на Львівщині легковик Mazda зіткнувся з вантажівкою MAN. В аварії загинув чоловік, постраждали два чотирирічні хлопчики.