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14 жовтня 2026, 18:56

За виїзд за кордон брали до $10 тисяч: поліція викрила схеми

14 жовтня 2026, 18:56
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Фото: Нацполіція
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Правоохоронці викрили кілька схем незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків за кордон, які діяли на території Київської, Вінницької та Одеської областей. Організатори просили від 5 000 до 10 000 доларів за свої послуги. Загалом затримали шістьох людей, ще сімом фігурантам повідомили про підозру

Про це повідомила Національна поліція України, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, організатори підшукували чоловіків, які хотіли виїхати з України поза офіційними пунктами пропуску. За гроші вони організовували перевезення до прикордонних районів, надавали інструкції та визначали маршрути незаконного перетину кордону.

Для реалізації схем залучали водіїв і використовували різні способи маскування та конспірації. Зокрема, йшлося про військову форму, яку використовували для маскування, перевезення в обхід блокпостів і переправлення через річку. В Одеській області правоохоронці також викрили схему, до якої був залучений сімейний "бізнес".

Під час слідчих заходів поліцейські провели обшуки та вилучили речові докази, які мають значення для кримінальних проваджень.

Сімом фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон. Шістьох із них затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У разі доведення вини підозрюваним загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Сумській області отримали підозри двоє адвокатів та двоє суддів. Виявилось, вони займались схемою з фіктивними рішеннями для ухилення від мобілізації.

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