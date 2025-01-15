На Львовщине легковушка сбила женщину: пострадавшую забрала "скорая"

фото: Нацполиция

Авария произошла утром 13 января на улице Спортивной в Бродах. Местную жительницу госпитализировали в больницу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции во Львовской области.

По материалам следствия, около 08:15 водительница автомобиля Cherry Kimo наехала на 62-летнюю женщину-пешехода.

"В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована", – говорится в сообщении.

За рулем легковушки находилась 41-летняя жительница Бродов.

Продолжается досудебное расследование. Водительнице грозит ограничение свободы на срок до трех лет. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, 8 января на Львовщине легковушка Mazda столкнулась с грузовиком MAN. В аварии погиб мужчина, пострадали два четырехлетних мальчика.